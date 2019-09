Empfehlung - Triathlon: EM-Gold für Maurice Backschat und Elke van Engelen

Almere/Valencia Zweiter EM-Titel des Jahres für den Nordhorner Maurice Backschat: Der Triathlet des LC Nordhorn siegte am Sonnabend bei der Challenge Almere-Amsterdam über die Ironman-Distanz seiner Altersklasse M25 und holte sich damit die nächste Goldmedaille bei der Europameisterschaft für Amateure nach dem Erfolg im Frühjahr über die Mitteldistanz. Nach 226 Wettkampfkilometern erreichte er das Ziel in einer Zeit von genau neun Stunden und einer Sekunde. Ein weiteres EM-Gold ging am Wochenende in Valencia an die Bad Bentheimerin Elke van Engelen. Die unterschenkelamputierte Sportlerin holte einen von drei Siegen deutscher Paratriathleten neben den Profis Martin Schulz und Christiane Reppe. „Das ist für sich gesehen schon ein toller Erfolg und Lohn für die harte Arbeit der Saison“, freute sie sich. Zudem konnte sie in ihrer Klasse PTS4 wichtige Punkte sammeln für das paralympische Ranking für die Spiele im nächsten Jahr in Tokio.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/triathlon-em-gold-fuer-maurice-backschat-und-elke-van-engelen-318933.html