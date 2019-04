Empfehlung - Triathlon: Dritte Auflage am 7. Juli

Nordhorn Die dritte Auflage des Nordhorner Triathlons in diesem Sommer findet etwas früher statt als die beiden vorangegangenen Veranstaltungen. Die Organisatoren der drei Nordhorner Vereine Leichtathletik-Club, Bootsclub und SV Vorwärts sowie der Stadt haben den Dreikampf aus 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 6 Kilometer Laufen rund um den Vechtesee für den 7. Juli terminiert. Das ist der erste Sonntag in den Ferien; die Veranstalter hatten die Befürchtung, dass sie für den angestammten Termin Ende Juli mitten in der Ferien- und Urlaubszeit nicht genügend Helfer finden, um den Wettkampf über die Bühne zu bringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/triathlon-dritte-auflage-am-7-juli-292660.html