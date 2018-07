Empfehlung - Triathlet Heinrich Wilmink wird deutscher Meister

DÜSSELDORF Heinrich Wilmink vom LC Nordhorn bleibt weiterhin in der Erfolgsspur. Bei der deutschen Meisterschaft im Triathlon in Düsseldorf siegte er in der Sprintdistanz der Klasse M60 mit einer Gesamtzeit von 1:15:30 Stunden. Die Erwartungen, mit denen er in die NRW-Landeshauptstadt gefahren war, haben sich damit erfüllt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/triathlet-heinrich-wilmink-wird-deutscher-meister-241766.html