Empfehlung - Trendsportarten ziehen viele Blicke auf sich

Nordhorn Wenn Adrian Fogel den Ball mit seinem Fuß in der Luft tanzen lässt, sieht das unglaublich leicht und locker aus. Wie schwierig es aber ist, dass diese Tricks und Kunststücke einem selbst einmal gelingen, das haben die Teilnehmer eines Workshops feststellen dürfen, zu dem der bekannte Fußball-Freestyler mit Wurzeln in Nordhorn am Sonntagnachmittag an den Vechtesee eingeladen hatte. Adrian Fogel und sein Mitstreiter Dominik Kaiser nahmen sich viel Zeit, um den Kindern und Jugendlichen so manchen Kniff beizubringen – und Mut zu machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trendsportarten-ziehen-viele-blicke-auf-sich-239064.html