Empfehlung - Treffsicher mit einer neuen Waffe

Schüttorf. Ihre stärkste Saison in der Luftgewehr-Bundesliga absolviert aktuell die Schüttorferin Lisa Tüchter. Am vergangenen Wochenende machte die Sportschützin des BSV Buer-Bülse vorzeitig den Einzug in die Final-Play-Offs perfekt. Nach neun Ligawettkämpfen führt das Team aus Gelsenkirchen die Nordstaffel der 1. Bundesliga mit einer Bilanz von 16:2 Punkten an. „Die ersten vier Mannschaften aus dem Norden und aus dem Süden qualifizieren sich fürs Finale. Wir haben den Platz jetzt schon sicher“, berichtet Lisa Tüchter, die mit einer starken Saisonleistung einen großen Anteil am Höhenflug von Buer-Bülse hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/treffsicher-mit-einer-neuen-waffe-218130.html