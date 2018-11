Empfehlung - „Traumtänzer“ starten mit großem Spaß in Münster

Münster Mit einem Lächeln nahmen Waltraut Meijerink und Gina Scharnke ihre silbernen Medaillen bei der Siegerehrung entgegen. Im Wettbewerb „A-Finale Duo“ des großen Turniers in Münster hatten die beiden Nordhorner „Traumtänzer“ in Vor- und Finalrunden in den Tänzen Langsamer Walzer, Samba und Quickstep ihr Können gezeigt und verdient den zweiten Platz belegt. Der Stolz auf ihre Leistungen war in der gesamten Nordhorner Gruppe groß – auch wenn es bei der Veranstaltung „Europa tanzt inklusiv“ in erster Linie gar nicht um Siege und Platzierungen geht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/traumtaenzer-starten-mit-grossem-spass-in-muenster-266042.html