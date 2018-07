Empfehlung - „Traum meiner Träume“ - Kerber schreibt Sommermärchen

dpaLondon. Das Sommermärchen für Deutschland schreibt dieses Mal Angelique Kerber. An dem Wochenende, an dem die deutsche Sportszene mit der Fußball-Nationalelf über den WM-Titel jubeln wollte, verewigt sich die 30 Jahre alte Kielerin in der Tennisgeschichte und gewinnt Wimbledon. Als erste Deutsche seit Steffi Graf 1996, als erst dritte Deutsche überhaupt. „Das war der Traum meiner Träume. Das bleibt für immer. Ich kann jetzt immer sagen, dass ich Wimbledon-Champion bin“, sagt Kerber nach ihrem Coup über Serena Williams.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/traum-meiner-traeume-kerber-schreibt-sommermaerchen-243063.html