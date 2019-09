Empfehlung - Traum-Einstand: Dost trifft bei Eintracht-Sieg

dpaFrankfurt/Main Bei seinem Bundesliga-Comeback traf der Niederländer vor 49.800 Zuschauern in der 57. Minute zum 1:1, nachdem Rouwen Hennings (34.) die Gäste in Führung gebracht hatte. Gonçalo Paciência (86.) traf zum umjubelten Sieg. Die Hessen gehen mit sechs Punkten als Tabellen-Siebter der Fußball-Bundesliga in die Länderspielpause, die Fortuna ist mit drei Zählern Zwölfter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/traum-einstand-dost-trifft-bei-eintracht-sieg-316311.html