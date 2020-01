Empfehlung - Trauer um Kobe Bryant in Nordhorns Partnerstadt Rieti

Nordhorn/Rieti Die Basketball-Welt trauert um einen ihrer Größten – Kobe Bryant. Der Tod des US-Superstars von den Los Angeles Lakers, der bei einem Hubschrauber-Absturz in Kalifornien ums Leben gekommen ist (GN berichteten), beschäftigt die Menschen in Nordhorns Partnerstadt Rieti ganz besonders. Denn: Dort hat Bryant einige Jahre seiner Kindheit verbracht. Als Sechsjähriger zog er mit seiner Familie nach Italien, weil sein Vater Joe, der ebenfalls Basketball-Profi war, in die italienische Liga wechselte. NPC Rieti war der erste Verein von Joe „Jellybean“ Bryant. Und die sensationelle Karriere seines Sohnes hat man da natürlich umso aufmerksamer verfolgt: In den sozialen Netzwerken reagierte der Verein NPC Rieti auf den Unfalltod des 41-Jährigen: „Du hast uns zum Träumen gebracht. In Rieti hast du angefangen, deine ersten Gegner zum Weinen zu bringen. Wir sind stolz darauf, dich als Erste auf dem Spielfeld gesehen zu haben. Wir werden dich nie vergessen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trauer-um-kobe-bryant-in-nordhorns-partnerstadt-rieti-341833.html