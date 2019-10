Empfehlung - Trauben in 3. Liga hängen für SV Wietmarschen noch zu hoch

Wietmarschen Viele lange Gesichter gab es am Sonntag in der Sporthalle in Wietmarschen zu sehen. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen hatten kurz zuvor das Kellerduell in der 3. Liga gegen den SV Blau-Weiß Aasee klar mit 0:3 verloren. Vor allem die Art und Weise, wie die fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel zustande kam, galt es zu verdauen. „Wir haben uns so viel vorgenommen, es im Spiel dann aber nicht geschafft, zu zeigen, was wir eigentlich können“, sagte Spielführerin Katrin Bruns. Auch Trainer Matthias Haarmann musste erst einmal tief durchatmen, nachdem die Münsteranerinnen den Matchball zum 14:25, 20:25 und 14:25 verwandelt hatten. „Ich weiß auch nicht, was heute los war“, sagte der erfahrene SVW-Coach und hatte dabei vor allem den ersten und dritten Satz im Blick.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trauben-in-3-liga-haengen-fuer-sv-wietmarschen-noch-zu-hoch-323809.html