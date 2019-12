Empfehlung - Training mit den Volleyball-Riesen

Schüttorf „Merry Christmas" schallte am Montag durch die Vechtehalle. Die Schülerinnen und Schüler der Schüttorfer Süsteresch-Grundschule bedankten sich mit dem Weihnachtsgruß auf englisch bei Steven Wood und Kamil Garbowski, die in den vergangenen drei Wochen die Sportstunde der Drittklässler gestaltet hatten. Dabei bekamen die Grundschüler der Klasse 3a von zwei Profis gezeigt, wie man baggert, pritscht und schmettert. Denn der US-Amerikaner Garbowski und der Kanadier Wood spielen seit diesem Sommer für den FC Schüttorf 09 in der 2. Bundesliga.(...)