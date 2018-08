Empfehlung - Trainerwechsel beim SV SuSa direkt vor dem Saisonstart

Suddendorf Die Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern starten am Sonntag um 15 Uhr beim OSC Osnabrück in ihre dritte Oberligasaison. Wie der Verein vermeldet, kam es unter der Woche zu einem Wechsel auf der Trainerposition. Aufgrund unüberbrückbarer Differenzen legte Trainer Michael Ebbeler sein Amt nieder und wird gegen Osnabrück nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Als Übergangslösung übernehmen der ehemalige Trainer Herwin Kerkhoff sowie Heino Bergjan und als Torwarttrainer Udo Fischer die Leitung beim Oberligisten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainerwechsel-beim-sv-susa-direkt-vor-dem-saisonstart-246100.html