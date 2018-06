Empfehlung - Trainerwechsel beim ECN: Bartkevics kommt für Niere

Nordhorn Der EC Nordhorn geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Der Eishockey-Regionalligist verkündete am Freitag die Verpflichtung von Andris Bartkevics, der bereits Ende der 1990er-Jahre schon einmal in Nordhorn im Nachwuchsbereich aktiv war. Der 58-jährige Lette folgt auf Heiko Niere, der sich – geht es nach den Verantwortlichen – künftig nur noch um die Jugendarbeit kümmern soll. Eine Entscheidung steht hier allerdings noch aus. Der bisherige Coach hat dem Verein mitgeteilt, dass er sich bis zur kommenden Woche entscheiden wird, ob er ausschließlich als Nachwuchscoach zur Verfügung steht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainerwechsel-beim-ecn-bartkevics-kommt-fuer-niere-238857.html