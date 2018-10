Empfehlung - Trainerwechsel bei Eintracht: Cordes ersetzt Carvalho

Nordhorn Nach der 0:4-Niederlage am Freitag beim Tabellenführer Union Lohne ist Gert Goolkate als Coach des Fußball-Bezirksligisten Eintracht Nordhorn zurückgetreten, am Sonntag musste dann auch Trainerkollege Victor Carvalho gehen. „Aufgrund der prekären Tabellensituation nach einem Drittel der Saison hat sich der Vorstand dazu entschlossen, die Personalie des Trainers neu zu besetzen. Der Vorstand bedankt sich bei Harry Goolkate und Victor Carvalho“, teilte der Eintracht-Vorsitzende Wilfried Jeurink am frühen Montagnachmittag mit und präsentierte auch gleich den neuen Trainer: Ralf Cordes, der zu Regional- und Oberligazeiten viele Jahre im Tor des SV Eintracht stand und den Klub bereits von 2012 bis Anfang 2014 trainierte. Bis zum Sommer hatte er Union Lohne betreut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainerwechsel-bei-eintracht-cordes-ersetzt-carvalho-260909.html