Empfehlung - Trainerduo verlängert bei der SG Bad Bentheim

Bad Bentheim Güven Hamurcu und Karsten Ennen trainieren auch in der nächsten Saison die Fußballer der SG Bad Bentheim. Die beiden Übungsleiter einigten sich mit den SG-Verantwortlichen auf eine Zusammenarbeit bis 2020. Noch vor Beginn der Rückserie hatten Tim Hollmann und Hansi Ems für den Klub aus der 1. Kreisklasse Gespräche mit dem aktuellen Trainierteam geführt. „Schnell waren wir uns nach dem erfolgreichen Verlauf der Hinserie einig“, berichtete Fußball-Obmann Ems. Die Bad Bentheimer belegten in der Winterpause den zweiten Platz, aktuell führen sie die 1. Kreisklasse sogar mit drei Punkten Vorsprung vor dem ASC Grün-Weiß 49 II an und haben gute Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainerduo-verlaengert-bei-der-sg-bad-bentheim-287177.html