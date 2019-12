/ Lesedauer: ca. 2min SV Veldhausen 07 verlängert mit Trainerduo Schumann/Wolters

In der Kreisliga belegen die Veldhauser Fußballer in der Winterpause den sechsten Platz, außerdem hoffen sie noch auf den Einzug in das Finale des Kreispokals. Die Zweitvertretung wird über die Saison hinaus von Tobias Heck trainiert.