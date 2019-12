Empfehlung - Trainerduo Fischer/Küpers verlängert bei SVB-Reserve

Bad Bentheim Der SV Bad Bentheim setzt bei seiner zweiten Fußball-Mannschaft auch in der nächsten Saison auf das Trainerduo Dennis Fischer und Dirk Küpers. Wie Harald Koning am Sonntag bekannt gab, einigte sich der Fußballvorstand des Obergrafschafter Vereins mit beiden auf eine Verlängerung des Vertrags. Auch bei der SVB-Reserve, die in der Kreisliga seit Jahren eine gute Rolle spielt und aktuell den neunten Platz belegt, soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden, junge Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen. „Beide leisten hervorragende Arbeit“, betont Koning, neben Bernhold Nünning einer der Sportlichen Leiter beim SVB. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainerduo-fischerkuepers-verlaengert-bei-svb-reserve-336988.html