Empfehlung - Trainer Schmidt geht beim SV Vorwärts ins siebte Jahr

Nordhorn . Jürgen Menger, Fußballfachwart bei Vorwärts Nordhorn, sieht „überhaupt keinen Grund, mit dem Trainer unzufrieden zu sein“. Und auch Henning Schmidt, der Coach der Landesliga-Mannschaft vom Immenweg, spürt auch nach fast sechs Jahren in leitender Position „bei diesem tollen Verein“ weder Abnutzungserscheinungen noch eine nachlassende Lust. Und deshalb waren die Gespräche über eine Zusammenarbeit auch nach der laufenden Saison ziemlich schnell erledigt. Zusammen mit Assistent Uwe Sledz trainiert der frühere Regionalliga-Verteidiger die ranghöchste Grafschafter Männer-Mannschaft auch in der Spielzeit 2018/19. Schmidt geht im Sommer in sein siebtes Jahr – und ist zu Recht ein bisschen stolz darauf. „So eine lange Zeit ist im Fußball ja selten geworden“, merkt er an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainer-schmidt-geht-beim-sv-vorwaerts-ins-siebte-jahr-222136.html