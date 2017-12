Trainer Niere: Strafbank ist tabu für ECN-Spieler in Bremen

Trotz einiger Ausfälle gehen die Nordhorner Eishockeyspieler zuversichtlich in das Spiel am Freitag bei den „Weserstars“. Am 29. Dezember steht noch das Pokal-Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg an.