Empfehlung - Trainer Hüsken muss das Lohner Abwehrzentrum umbauen

Lohne Was Grün-Weiß Firrel in der vergangenen Fußballsaison geschafft hat, das will Union Lohne in dieser Spielzeit erreichen – als Aufsteiger in der Landesliga bleiben. Die Ostfriesen, die am Freitag (20 Uhr) in der Niedergrafschaft zu Gast sind, haben als Elfter so gerade den Klassenerhalt geschafft. Doch der Start in die neue Serie geriet dem Team von Spielertrainer Bernd Grotlüschen gründlich daneben. Das Derby bei Germania Leer wurde trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren; gegen Oythe unterlagen die Grün-Weißen mit 0:1; und im Bezirkspokal ereilte sie mit 1:2 beim TuS Strudden gegen einen Bezirksligisten das Aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainer-huesken-muss-das-lohner-abwehrzentrum-umbauen-313305.html