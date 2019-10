Empfehlung - Trainer Geir Sveinsson traut der HSG einen Sieg zu

Nordhorn Wenn die HSG Nordhorn-Lingen in Lingen auf den SC DHfK Leipzig trifft (Sbd., 20.30 Uhr, Emsland-Arena), ist es schon das dritte Aufeinandertreffen der beiden Handball-Bundesligisten in dieser Saison – und zum dritten Mal trägt jemand anderes die Verantwortung auf der Bank des Aufsteigers. Beim 29:30 am 24. Juli im Testspiel während des Trainingslagers in Finsterwalde war noch Heiner Bültmann an Bord, ehe sich der Trainer aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Beim 21:31 am 18. August im Finale des Erstrundenturniers im DHB-Pokal hatten Ex-Profi Frank Schumann und Co-Trainer Ralf Lucas als Übergangslösung das Kommando. Und im dritten Anlauf um Bundesliga-Punkte gibt Geir Sveinsson den Ton an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainer-geir-sveinsson-traut-der-hsg-einen-sieg-zu-322192.html