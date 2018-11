Empfehlung - Trainer Andreas Hüsken verlängert bei Union Lohne

Lohne Andreas Hüsken wird auch in der kommenden Saison der Trainer von Union Lohne sein. Darauf verständigten sich der Klub und der Übungsleiter, der die Mannschaft aus der Fußball-Bezirksliga erst im Sommer übernommen hatte. Aktuell steht Union nach der Hinrunde an der Tabellenspitze. „Wir haben noch Luft nach oben, obwohl wir schon ganz oben stehen“, sagt Hüsken, der von Zielen, „auch über die Saison hinaus“ spricht, die er mit seinem Team noch erreichen will. „Ich spüre den Rückhalt des Vereins und musste deshalb nicht lange verhandeln oder nachdenken“, berichtet er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trainer-andreas-huesken-verlaengert-bei-union-lohne-267116.html