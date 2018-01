Empfehlung - Tour Down Under: Greipel gewinnt erstes UCI-Saisonrennen

dpaLyndoch. Topsprinter André Greipel ist mit einem Sieg in die neue Rad-Saison gestartet und hat ein Comeback nach Maß bei der Tour Down Under gefeiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tour-down-under-greipel-gewinnt-erstes-uci-saisonrennen-221941.html