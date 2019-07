Empfehlung - Tour de France: Viele Favoriten und eine deutsche Hoffnung

dpaBrüssel An diesem Samstag (14.30 Uhr/ARD/Eurosport) beginnt in Brüssel das größte und prestigeträchtigste Radrennen der Welt. Bei der Tour de France haben die Profis um den walisischen Titelverteidiger Geraint Thomas 3480,3 Kilometer an 21 Wettkampftagen zu bewältigen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tour-de-france-vielefavoriten-und-eine-deutschehoffnung-305917.html