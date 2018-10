Empfehlung - Torwart Ravensbergen trifft, Kreisläufer Leenders verletzt

Sittard Bart Ravensbergen hat im Tor der niederländischen Handball-Nationalmannschaft seine gute Form bestätigt. Beim 35:26 (17:10)-Erfolg im ersten Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2020 gegen Estland fiel der Keeper der HSG Nordhorn-Lingen allerdings nicht nur wegen seiner Paraden auf. Vielmehr brachte er sich vor 1500 Zuschauern in Sittard als Torschütze ins Gespräch. Da konnten scheinbar selbst die Statistiker nicht mehr folgen: Auf einer niederländischen Handballseite im Netz wird von vier Toren des 25-Jährigen berichtet; im offiziellen Spielberichtsbogen des europäischen Verbandes EHF sind drei Tore notiert – egal, bemerkenswert ist es so oder so. Allerdings war es nicht das erste Mal, dass Ravensbergen in dieser Saison unter den Torschützen zu finden ist: „Für uns hat er ja auch schon getroffen“, erinnerte sich HSG-Trainer Heiner Bültmann an einen Treffer seines Keepers bei der 26:28-Niederlage des Zweitligisten in Kreuztal gegen den TuS Ferndorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/torwart-ravensbergen-trifft-kreislaeufer-leenders-verletzt-262917.html