Empfehlung - Torwart Fabian Pley zieht es von Vorwärts zu Eintracht

Nordhorn Fußball-Bezirksligist Eintracht Nordhorn bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Mit Fabian Pley (Foto) hat sich Trainer Ralf Cordes vom Stadt-Rivalen SV Vorwärts einen Torhüter geschnappt, der am Immenweg zur Saison 2015/16 aus der A-Jugend in den Landesliga-Kader aufgerückt ist. Dort allerdings bekam meist Nico Prieto-Falk den Vorzug. Mehr Wettbewerb um den Platz im Tor wünscht sich auch der Eintracht-Coach. „Hendrik Wesslink ist beruflich bedingt oft in Oldenburg und so kann kein richtiger Konkurrenzkampf aufkommen“, erklärt Cordes, der sich vom Wechsel Pleys an den Heideweg einiges verspricht: „Ich erwarte dadurch einen nochmaligen deutlichen Qualitätsschub auf der Position im Tor.“ Für den SV Eintracht ist der 22 Jahre alte Pley der zweite Zugang; zuvor war schon der Wechsel von Stürmer Kawa Acar (FC Schüttorf 09) vermeldet worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/torwart-fabian-pley-zieht-es-von-vorwaerts-zu-eintracht-286274.html