Torfestival im Dauerregen: VfL besiegt Bad Bentheim mit 4:3

„Wahnsinn, was für ein Spiel“, sagte Dennis Brode, Spielertrainer des VfL Weiße Elf, nach dem Heimsieg des Nordhorner Fußball-Bezirksligisten. Der Siegtreffer fiel in der 89. Minute – per Elfmeter von Avdyl Kurpali.