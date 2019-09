Empfehlung - Tor-Premiere für zwei Schüttorfer Jungs in der Bundesliga

Nordhorn Auch wenn unmittelbar nach dem Schlusspfiff des jüngsten Auswärtsspiels in Magdeburg der Frust über die hohe 27:39-Niederlage bei der HSG Nordhorn-Lingen groß war, über ihr jeweils erstes Tor in der höchsten Spielklasse konnten sich zwei aus Schüttorf stammende Handballer des Aufsteigers trotzdem freuen: Luca de Boer gelang in der 36. Minute vom Kreis seine Erstliga-Torpremiere mit dem zwischenzeitlichen 15:24, Lutz Heiny erzielte in der Schlussphase den 25. Treffer für Nordhorn – und seinen ersten in Liga eins. „Klar ist das erste Tor in der Bundesliga etwas Besonderes, gerade in Magdeburg in dieser Halle mit dieser Zuschauerkulisse“, sagt Kreisläufer de Boer, „doof nur, wenn das Spiel dann so deutlich verloren geht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tor-premiere-fuer-zwei-schuettorfer-jungs-in-der-bundesliga-317215.html