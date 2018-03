Empfehlung - Topleistungen beim Hallensportfest Nordhorner Grundschulen

gn Nordhorn. Zum 22. Mal in ununterbrochener Reihenfolge hat der Leichtathletik Club Nordhorn (LCN) das Hallensportfest der Nordhorner Grundschulen veranstaltet. In Wettkämpfen mit den Disziplinen Schweifballweitwurf, Weitsprung und Sprint traten mehr als 130 Schüler der 3. und 4. Klassen gegeneinander an. Abschließend wurde mit einer Biathlonstaffel die treffsicherste und schnellste Schule ermittelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/topleistungen-beim-hallensportfest-nordhorner-grundschulen-229735.html