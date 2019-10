Top-Turnerin Elisabeth Seitz im „zweiten Frühling“

Bei der letzten WM in Stuttgart vor zwölf Jahren sitzt die kleine Eli noch als Fan auf der Tribüne und himmelt die Turnstars an. Jetzt ist die „Wettkampfsau“ in der Schleyer-Halle unter den besten Turnerinnen der Welt und kann sogar auf eine weitere WM-Medaille hoffen.