Empfehlung - Titelverteidiger Olympia Uelsen eröffnet den 26. Peters-Cup

Wilsum Die Peters-Cup-Gewinner der vergangenen zwei Jahre eröffnen den ersten Vorrundentag des 26. Hallenfußballturniers des ASC Grün-Weiß 49. Titelverteidiger Olympia Uelsen trifft zum Auftakt der Spiele in der Vorrundengruppe I am Freitag, 27. Dezember (19 Uhr, Sporthalle Wilsum), auf Grenzland Laarwald. Und im zweiten Spiel des Abends spielt mit dem Hoogsteder SV der Überraschungssieger des Jahres 2017 gegen den SV Veldhausen 07. Komplettiert wird diese Gruppe vom SV Esche und der A-Jugend der JSG ASC Uelsen. Die Vorrundengruppe II wird am Sonnabend, 28. Dezember (16 Uhr, Sporthalle Wilsum), vom Gastgeber angeführt. Der ASC bekommt es mit Borussia Neuenhaus, GSV Ringe-Neugnadenfeld 2015, SV Wietmarschen, Union Emlichheim und TSV Georgsdorf zu tun. Die vier erstplatzierten Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung in die Endrunde am Sonntag, 29. Dezember (14 Uhr, Sporthalle Wilsum). Dort werden dann in zwei Gruppen die Teilnehmer am Halbfinale ermittelt. Für die Mannschaften geht es um Pokale und Preisgelder: Der Sieger streicht 300 Euro ein, der unterlegene Finalist 200 Euro; Platz drei wird mit 150 Euro honoriert, Rang vier mit 100 Euro. Außerdem werden der erfolgreichste Torschütze sowie der beste Spieler und Torhüter des Turniers ausgezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/titelverteidiger-olympia-uelsen-eroeffnet-den-26-peters-cup-336579.html