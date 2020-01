Empfehlung - Tischtennis: SV Vorwärts Nordhorn erkämpft 8:8-Unentschieden

Wildeshausen Im zweiten Rückrundenspiel der Tischtennis-Bezirksoberliga wollten sich die Nordhorner Tabellen-Spitzenreiter am Sonnabend beim SV Wildeshausen deutlich besser präsentieren als bei der 1:9-Niederlage in Holzhausen am Wochenende zuvor. Mit Erfolg: Die Grafschafter erkämpften sich ein 8:8-Unentschieden. Zunächst gingen die Eingangsdoppel durch Siege von Andre Schramm/Gerd Heinrich und Jens Hüsemann/Thomas Kunert mit 2:1 an die Gäste aus Nordhorn. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennissv-vorwaerts-nordhorn-erkaempft-88-unentschieden-341754.html