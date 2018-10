Tischtennis: Werder kommt zum Spitzenspiel nach Hoogstede

Für die Frauenteams des HSV stehen gleich in zwei Ligen Spitzenspiele an. Während die erste Mannschaft in der Verbandsliga am Sonnabend daheim gegen Verfolger Werder Bremen spielt, tritt die „Zweite“ in der Bezirksoberliga beim SV Wissingen III an.