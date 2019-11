Empfehlung - Tischtennis: Vorwärts führt Liga auch nach Spitzenspiel an

Lingen Im Spitzenspiel der Tischtennis-Bezirksoberliga hat Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn beim Verfolger Olympia Laxten ein 8:8-Unentschieden erreicht. Beide Mannschaften bleiben damit in dieser Saison ungeschlagen, die Nordhorner führen die Tabelle mit jetzt 13:1 Punkten an. Am Sonnabend (17 Uhr) kommt mit dem SV Wildeshausen der Tabellenvorletzte nach Nordhorn, der aber nicht zu unterschätzen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennis-vorwaerts-fuehrt-liga-auch-nach-spitzenspiel-an-330123.html