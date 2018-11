Empfehlung - Tischtennis: Simona Alferink Bezirksmeisterin im Doppel

Langförden Bei der Tischtennis-Bezirksmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Langförden sprang für drei Spielerinnen des Hoogsteder SV Edelmetall heraus: Simona Alferink (Foto) sicherte sich den Titel in der Doppelkonkurrenz, besiegte im Finale an der Seite der Oldenburgerin Jessica Boy ihre Vereinskolleginnen Katrin Harms-Ensink und Lea Maathuis, die auch im Einzel das Finale erreichte, dort aber gegen Boy verlor und erneut mit dem Silberrang zufrieden sein musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennis-simona-alferink-bezirksmeisterin-im-doppel-269124.html