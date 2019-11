Empfehlung - Tischtennis-Männer des SV Vorwärts stürmen Tabellenspitze

Nordhorn/Hude Der SV Vorwärts Nordhorn übernimmt nach fünf Siegen in Folge die Tabellenführung in der Bezirksoberliga Süd. Am Freitagabend hatten die Nordhorner Tischtennis-Spieler den favorisierten VfL Emslage zu Gast. Hier erspielten sich die Grafschafter zunächst in den Eingangsdoppeln durch zwei umkämpfte 3:2 Erfolge durch André Schramm und Gerd Heinrich, Jens Hüsemann und Thomas Kunert sowie einer Niederlage von Dirk Heydinger und Wolfgang Kommessin eine 2:1 Führung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennis-maenner-des-sv-vorwaerts-stuermen-tabellenspitze-327714.html