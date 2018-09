Empfehlung - Tischtennis: Hoogsteder SV will ins obere Mittelfeld

Hoogstede Die Tischtennis-Kreisverbände der Grafschaft und des Emslandes planen die Verschmelzung zum Regionalverband Ems/Vechte im Sommer 2019. Einige Jahre nach der Feier des 50-jährigen Bestehens steht der Kreisverband Grafschaft Bentheim somit voraussichtlich vor seiner letzten eigenständigen Saison. Die Frauen des Hoogsteder SV starten erneut in der Verbandsliga Nord und nehmen nach dem Aufstieg 2017 in ihrer zweiten Saison einen Mittelfeldplatz ins Visier. In der gleichen Liga startet der SV Bawinkel, sodass die beiden höchsten Teams des Emslandes und der Grafschaft künftig in der gleichen Liga starten und sich damit im Hinblick auf die beabsichtigte Verschmelzung beide Kreisverbände sportlich auf Augenhöhe begegnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennis-hoogsteder-sv-will-ins-obere-mittelfeld-249912.html