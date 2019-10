Empfehlung - Tischtennis: Hoogsteder SV rutscht in den Tabellenkeller ab

Hundsmühlen Die Tischtennis-Frauen des Hoogsteder SV sind nach der 3:8 Niederlage beim Hundsmühler TV in den Keller der Verbandsliga Nord gerutscht. War das Team in der Vorsaison mit vier Siegen in die Spielzeit gestartet, so erlebt es jetzt das absolute Kontrastprogramm. Die ersten drei Saisonspiele gingen allesamt verloren und am Donnerstag kommt mit dem SV Werder Bremen der nächste Hochkaräter nach Hoogstede (Spielbeginn 13 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennis-hoogsteder-sv-rutscht-in-den-tabellenkeller-ab-326221.html