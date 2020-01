Empfehlung - Tischtennis: Hoogsteder SV holt wichtigen Punkt

Hoogstede Am Sonntag haben sich die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des SV Hoogstede einen wichtigen Punkt beim 7:7-Unentschieden gegen die Svg. Oldendorf II erkämpft. Im ersten Spiel der Rückrunde kam der SV Hoogstede gegen die besser platzierten Oldendorferinnen zunächst gut in die Begegnung: Nach einem 1:1-Doppel konnte der Spielstand ausgeglichen gehalten werden. Während sich Lea Maathuis sich gegen die Oldendorfs Topspielerin Jana Knappmeier geschlagen geben musste, konnte Julia Wojtaszek gegen ihre Kontrahentin punkten. Saskia Trüün lierfte sich einen spannenden Kampf mit ihrer Gegenspielerin, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben. Im Anschluss gleich Katrin Harms-Ensink wieder zum 3:3-Zwischenstand punkten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennis-hoogsteder-sv-holt-wichtigen-punkt-341742.html