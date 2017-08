Empfehlung - Tischtennis: Auch Werder Bremen reist zum Punktspiel an

gnHoogstede. Diese Entwicklung rundet eine überragende Saison der Hoogsteder Tischtennis-Abteilung noch ab: Nach dem Aufstieg der ersten Frauen-Mannschaft in die Verbandsliga und der zweiten Mannschaft in die Landesliga klettert auch die Drittvertretung des SV Hoogstede eine Spielklasse höher: Die Niedergrafschafterinnen dürfen in der Saison 2017/18 als Nachrücker in der Bezirksliga antreten. Damit spielen alle Hoogsteder Frauen-Teams in der kommenden Saison in einer höheren Liga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tischtennis-auch-werder-bremen-reist-zum-punktspiel-an-203136.html