Empfehlung - Tipps und Tricks von den Handball-Profis

Brandlecht Intensiv an Technik und Taktik haben in der vergangenen Woche im Nordhorner Kreissportzentrum 30 Handballerinnen aus der Grafschaft und dem Emsland gefeilt. Die SpVgg. Brandlecht-Hestrup veranstaltete unter Federführung von Wiebke Kethorn zum ersten Mal ein dreitägiges Handball-Camp, das sich an leistungsorientierte Spielerinnen richtete. Der Einladung waren Aktive der Jahrgänge 2003 bis 2005 aus acht Vereinen gefolgt, die alle mindestens schon auf Landesliga-Ebene am Ball waren. Neben den Talenten der gastgebenden Spielvereinigung waren an den drei Tagen auch Spielerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen, des SC Union Emlichheim, der HSG Bentheim-Gildehaus sowie von den emsländischen Vereinen aus Dalum, Meppen, Lingen und Haren dabei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tipps-und-tricks-von-den-handball-profis-292481.html