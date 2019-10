Empfehlung - Thorsten Boomhuis kehrt mit WM-Titel aus USA zurück

New York Das ist ganz stark: Thorsten Boomhuis kehrt von der ersten Tischtennis-Weltmeisterschaft für Parkinson-Erkrankte in New York mit zwei Medaillen zurück. Der 45 Jahre alte Nordhorner, bei dem die Krankheit vor sechs Jahren diagnostiziert worden ist, gewann im Westchester Table Tennis Centre in Pleasantville mit seinem deutschen Teamkollegen Holger Teppe Gold im Doppel. Zudem waren beide in ihren Einzel-Klassen erfolgreich: Während Boomhuis (Kl. 2) Silber holte, sprang für Teppe (Kl. 1) zum zweiten Mal Gold heraus. Der Medaillensatz der deutschen Parkinson-Tischtennis-Nationalmannschaft war komplett durch Bronze für Harry Wissler (Kl. 1).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/thorsten-boomhuis-kehrt-mit-wm-titel-aus-usa-zurueck-323778.html