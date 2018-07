Empfehlung - Thomas vor Toursieg - Dumoulin gewinnt Zeitfahren

dpaEspelette. Der 32-Jährige fährt damit am Sonntag im Gelben Trikot mit 1:51 Minuten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Tom Dumoulin ins Schaulaufen auf die Pariser Champs-Élysées. Der Weltmeister aus den Niederlanden gewann am Samstag das Zeitfahren über 31 Kilometer in 40:52 Minuten. Nur noch ein schwerer Sturz könnte Thomas, Kapitän der starken Sky-Mannschaft, auf den letzten 116 Kilometern der 105. Frankreich-Rundfahrt die große Feier noch vermiesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/thomas-vor-toursieg-dumoulin-gewinnt-zeitfahren-244547.html