Empfehlung - Thomas Müller: Mit schönen Tor-Erinnerungen in Prag

dpaPrag. Zuspruch und Lob hat Thomas Müller in den Tagen vor Prag reichlich bekommen aus dem Kreis der Nationalmannschaft. Nun will der Weltmeister in der tschechischen Hauptstadt neue Taten folgen lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/thomas-mueller-mit-schoenen-tor-erinnerungen-in-prag-205814.html