Empfehlung - „Theresa ist da jetzt leuchtend herausragend“

Lohne Um Theresa Altendeitering als „Amateurfußballerin des Jahres“ zu ehren, war Dr. Rainer Koch am Freitagabend zu Gast bei Union Lohne. Sonnabends ging es für ihn weiter nach Düsseldorf zu einem Workshop sowie zum Besuch des Bundesligaspiels Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag weilte er beim 1. FC Köln, der einen neuen Vorstand hat und gegen den FC Bayern spielte. „Das Schönste an diesem Wochenende ist der Abend in Lohne“, betonte der 1. DFB-Vizepräsident. „Wenn ich in zehn Jahren zurückdenke, werde ich mich sicher an die Ehrung für Theresa hier erinnern, aber ob ich dann noch weiß, wie Bayern in Köln gespielt hat…“ Am Rande der Ehrung in Lohne nahm Rainer Koch, in dessen Verantwortungsbereich auch der Amateurfußball fällt, zu vielen Themen Stellung. Der 61-Jährige über . . .(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/theresa-ist-da-jetzt-leuchtend-herausragend-344656.html