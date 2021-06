Endlich wieder Fußball, und das sogar vor Publikum: 500 Zuschauer dürfen am 26. Juni in Lohne das Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen im Stadion verfolgen. Knapp mehr als doppelt so viele Besucher waren vor zwei Jahren im Bezirksliga-Spitzenspiel zwischen dem SV Union und Meppen II vor Ort. Archivfoto: Wohlrab