Tennistalent Leonie Möller verteidigt Landestitel souverän

Hannover Ein Titel für Leonie Möller (SV Vorwärts/TV Sparta 87 Nordhorn) und ein zweiter Platz für Leonie Bisshop (TC BW Emlichheim) – das ist die Ausbeute des Grafschafter Nachwuchses bei der Landesmeisterschaft des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB), die traditionell in den Zeugnisferien ausgetragen wird. In acht Konkurrenzen – Juniorinnen und Junioren U16, U14, U12 und U11 – wurden die neuen Titelträger ermittelt. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem wichtigsten Turnier im Winter“, bilanzierte Andrea Kalbe, die TNB-Vizepräsidentin Jugend, insbesondere am Halbfinal- und Finaltag habe es Matches gegeben, „die mit viel Leidenschaft auf hohem Niveau gespielt wurden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tennistalent-leonie-moeller-verteidigt-landestitel-souveraen-342937.html