Empfehlung - Tennisstar Djokovic sagt für Abu Dhabi ab

dpaAbu Dhabi. „Ich bin furchtbar enttäuscht“, schrieb der 30-jährige Serbe auf seiner Facebook-Seite. Einen neuen Termin für sein Comeback nannte er nicht, offen bleibt damit, ob Djokovic an den Australian Open teilnehmen kann. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 15. Januar in Melbourne. Djokovic hat es schon sechsmal gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tennisstar-djokovic-sagt-fuer-abu-dhabi-ab-219945.html