Tennisspielerin Kerber scheitert im Auftaktmatch in Toronto

dpaToronto Die an Nummer zwölf gesetzte Kielerin verlor ihr Erstrunden-Match gegen die Russin Darja Kassatkina in drei Sätzen 6:0, 2:6, 4:6. Die 22-jährige Kassatkina trifft in der zweiten Runde des mit mehr als 2,8 Millionen Dollar dotierten Turniers auf die Siegerin der Partie zwischen Eugenie Bouchard und Bianca Andreescu (beide Kanada).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tennisspielerin-kerber-scheitert-im-auftaktmatch-in-toronto-311584.html