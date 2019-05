Dreisatz-Sieg auch ohne Lendl: Zverev zügig weiter

In der ersten Runde musste Alexander Zverev fünf Sätze lang zittern. Gegen die Nummer 148 der Tennis-Welt aber lässt er vom ersten Ballwechsel an kaum Zweifel an seinem Sieg. Bei den Damen scheitert Laura Siegemund bei den French Open mit einem Tag Verspätung.